Акции в секторе «зеленой» энергетики скоро могут восстановиться — аналитики

Сектор «зеленой» энергетики упал почти наполовину со своих максимумов, но некоторые аналитики считают, что сейчас самое время в него инвестировать, пишет Bloomberg.

Акции в секторе «зеленой» энергетики скоро могут восстановиться — аналитики
Фото: quasa.io

Акции компаний чистой энергетики переживают не лучшие времена. Два индекса, отслеживающих этот сектор — WinderHill Clean Energy и S&P Global Clean Energy с начала года упали на 13,9% и 8,2% соответственно. Если же сравнивать с их историческими максимумами, которых они достигли в начале 2021, падение будет еще большим: 54% и 39% ответственно.

Проблемы ждали индустрию сразу по нескольким направлениям: рынки охватила тревога об изменении ставки ФРС, в Калифорнии собираются уменьшить субсидии для домовладельцев с солнечными панелями, инвесторы теряют интерес к высокотехнологичным компаниям, а социальный план президента США Джо Байдена застрял в Конгрессе.

Как результат, связанные с индустрией ETF отчитались об огромном оттоке капитала. Так, только за декабрь 2021 года инвесторы вывели около $417 млн из фонда Solar ETF, принадлежащего Invesco Ltd. А из iShares Global Clean Energy ETF с чистыми активами фонда в $5 млрд, за прошлый месяц вывели $195 млн, свидетельствуют данные Bloomberg.

Восстановление возобновляемой энергетики

Но хотя для сектора появляются новые и новые проблемы, аналитики из ряда фирм, в частности, Morgan Stanley, BNP Paribas Exane и BMO Capital Markets видят возможность для инвестиций. Так аналитики Morgan Stanley оценили отрасль чистой энергетики в Северной Америке как «привлекательную», независимо от судьбы президентского плана.

«Мы предпочитаем акции с высоким барьером входа, в цену которых не учтены перспективы роста», — говорится в их отчете, опубликованном на прошлой неделе. Примером могут быть такие компании, как AES Corp, Plug Power Inc., Sunrun Inc. и TPI Composites Inc. Аналитики банка прогнозируют сильный рост в отраслях ветровой и солнечной энергетики, хранении энергии, батарей и электрификации.

Аналитики BNP Paribas Exane также рекомендуют интегрированные компании сектора, которые они считают более диверсифицированными и сбалансированными. В частности, фирма указывает на EDP Renovaveis SA и Scatec ASA и рекомендует избегать небольших компаний сектора.

«Хотя трудно точно сказать, дошли ли мы до дна, потенциал роста индустрии остается высоким. Возобновляемая энергетика все еще экономически выгодна, а спрос держится на самом высоком уровне в истории», — говорится в отчете BMO Capital Markets.

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