Биткоин: объемы торгов снизились до минимума с июля прошлого года

На крипторынке продолжается спад. Аналитики отмечают, что волатильность биткоина упала до минимума более чем за год, а объемы торгов коснулись минимума с июля 2021 года. Об этом сообщает investing.com со ссылкой на аналитическую компанию Arcane Research.

Биткоин: объемы торгов снизились до минимума с июля прошлого года
Фото: Pixabay

О чем рассказывают аналитики

По данным экспертов, корреляция курса биткоина и индекса S&P 500 достигла рекордной отметки с октября 2020 года. Об этом сообщается в опубликованном исследовании компании.

В Arcane Research подчеркивают, что 30-дневная волатильность сейчас на минимальном уровне более чем за год (2,5%), поскольку биткоин торгуется в узком диапазоне.

Согласно данным аналитиков, объемы торгов биткоином также снизились до минимума с июля 2021 года. Наибольшая активность (43% торгового объема BTC) наблюдается в период работы американского фондового рынка.

Предыстория

К моменту написания новости, биткоин торгуется по $42 тыс. За месяц криптовалюта подешевела на 10%, а ее капитализация снизилась до $795 млрд.

В начале ноября 2021 года стоимость биткоина обновила исторический максимум свыше $69 тыс. С того момента он подешевел почти на 40%.

Вместе с первой криптовалютой цены на альтокины также снизились.

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