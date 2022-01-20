АМКУ решил проверить продажу "Крымского титана"

Сделка не была согласована с антимонопольным органом.

Антимонопольный комитет решил проверить продажу завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске компанией "Юкрейниан Кемикал продактс", входящей в Group DF.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

В конце декабря 2021 года Group DF сообщила, что "Юкрейниан Кемикал Продактс", ранее известная как "Крымский титан", продала все свои активы в Крыму компании "Русский титан" из Петрозаводска (Карелия, РФ). По условиям сделки, все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" перешло в собственность покупателя.

АМКУ заявил, что соглашение не было согласовано с ним.

Поэтому он по собственной инициативе начал расследование по факту приобретения контроля над активами "Юкрейниан Кемикал продактс", чтобы проверить, было ли необходимо для соглашения разрешение, и являются ли такие действия нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Если будут установлены нарушения, "Юкрейниан Кемикал продактс" может быть оштрафована на сумму в размере до 5% годовой выручки.

Напомним, что Group DF ранее сообщала, что не контролировала завод в Армянске с 2016 года и потому искала возможности его продажи.