Миллиардер предсказывает обвал фондового рынка США

Рынок ожидает коррекция на фоне предполагаемого усиления денежно-кредитной политики ФРС и высокой инфляции. Такое мнение высказал миллиардер Дэвид Рубенштейн в интервью Bloomberg, передает РБК.

Дэвид Рубенштейн / Фото: Bloomberg

Индекс S&P 500 уже упал почти на 5% исторического максимума, достигнутого 4 января 2022 года, а технологический индекс NASDAQ обвалился на 10,5%. Рубенштейн считает, что это начало коррекции тренда вниз.

Эксперт отметил, что экономика США «в целом находится в хорошей форме», но поскольку ФРС прогнозирует около четырех-пяти повышений ставок в 2022 году — снижение цен на рынке неизбежно.

Рубенштейн добавил, что инфляция в 2022 году должна нормализоваться до 3?4%, «однако это все равно вдвое больше, чем было раньше, и многие нервничают из-за этого».

«Я думаю, что это (падение рынка — „Минфин“) будет продолжаться до тех пор, пока у нас есть коронавирус и проблемы с цепочками поставок», — подытожил миллиардер.

18 января американский фондовый индекс S&P 500 упал на 1,84%, снизившись до уровня 4577 пунктов.