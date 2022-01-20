Инфляция в Британии достигла максимума за 30 лет

Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре 2021 года вырос до 5,4% в годовом выражении против 5,1% в ноябре — это максимум за 30 лет. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Национальную статистическую службу страны (ONS).

Инфляция в Британии достигла максимума за 30 лет
Фото: economy.24tv.ua

Как пишет ONS, последний годовая инфляция была выше в марте 1992 года. При этом рост цен в Великобритании ускоряется третий месяц подряд.

Рост инфляции

Как заявили в статистической службе, уровень инфляции сейчас связан с эффектами локдаунов.

Так, наибольший вклад в рост цен внесло подорожание транспорта, продуктов питания и безалкогольных напитков, мебели и товаров для дома, а также жилищно-бытовых услуг, добавляют в ONS.

Bloomberg напоминает, что для борьбы с инфляцией Банк Англии в декабре 2021 года повысил ключевую ставку впервые с июня 2018 года — ставка выросла с 0,1% до 0,25%.

При этом Банк Англии стал первым среди центробанков стран G7, кто пошел на такой шаг.

Ожидание экспертов

Bloomberg пишет, что подъем инфляции в Британии до рекордного уровня стал неожиданным — эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 5,2%.

Агентство добавляет, что рост инфляции — общемировая тенденция. В частности, в США инфляция к концу 2021 года составила 7% — самый высокий показатель с 1982 года.

В еврозоне индекс цен в декабре ускорил рост до 5% — максимальный уровень с момента введения евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛОСБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛО
Доходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимостьДоходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимость
Украина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествийУкраина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествий
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитамОщадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам
Блок рекламы


Похожие новости
Плата за коммуналку в Украине и Великобритании достигла одинаковых значенийПлата за коммуналку в Украине и Великобритании достигла одинаковых значений
Инфляция в США за декабрь: самый высокий показатель за 30 летИнфляция в США за декабрь: самый высокий показатель за 30 лет
Валютные резервы Китая достигли максимума за 6 лет: они самые большие в миреВалютные резервы Китая достигли максимума за 6 лет: они самые большие в мире
Инфляция в зоне евро за декабрь составила 5%: это исторический максимумИнфляция в зоне евро за декабрь составила 5%: это исторический максимум
Инфляция в 2021 году стала самой большой с 2017 годаИнфляция в 2021 году стала самой большой с 2017 года
Акции европейских авиалиний достигли месячного максимума на новых данных об омикроне.Акции европейских авиалиний достигли месячного максимума на новых данных об омикроне.
Цена на газ в Европе превысила $1 900/тыс. куб. м и достигла нового рекордаЦена на газ в Европе превысила $1 900/тыс. куб. м и достигла нового рекорда
Это явно не ставки и не инфляция: эксперт объяснил падение американских фондовых индексовЭто явно не ставки и не инфляция: эксперт объяснил падение американских фондовых индексов
Инфляция в Украине. В Нацбанке рассказали, что происходит с ценамиИнфляция в Украине. В Нацбанке рассказали, что происходит с ценами
Стоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллионаСтоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллиона
Последние новости
Подгружаем последние новости