Инфляция в Британии достигла максимума за 30 лет

Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре 2021 года вырос до 5,4% в годовом выражении против 5,1% в ноябре — это максимум за 30 лет. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Национальную статистическую службу страны (ONS).

Фото: economy.24tv.ua

Как пишет ONS, последний годовая инфляция была выше в марте 1992 года. При этом рост цен в Великобритании ускоряется третий месяц подряд.

Рост инфляции

Как заявили в статистической службе, уровень инфляции сейчас связан с эффектами локдаунов.

Так, наибольший вклад в рост цен внесло подорожание транспорта, продуктов питания и безалкогольных напитков, мебели и товаров для дома, а также жилищно-бытовых услуг, добавляют в ONS.

Bloomberg напоминает, что для борьбы с инфляцией Банк Англии в декабре 2021 года повысил ключевую ставку впервые с июня 2018 года — ставка выросла с 0,1% до 0,25%.

При этом Банк Англии стал первым среди центробанков стран G7, кто пошел на такой шаг.

Ожидание экспертов

Bloomberg пишет , что подъем инфляции в Британии до рекордного уровня стал неожиданным — эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 5,2%.

Агентство добавляет, что рост инфляции — общемировая тенденция. В частности, в США инфляция к концу 2021 года составила 7% — самый высокий показатель с 1982 года.

В еврозоне индекс цен в декабре ускорил рост до 5% — максимальный уровень с момента введения евро.