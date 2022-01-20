ФРС не сможет выпустить цифровой доллар еще несколько лет — глава Silvergate Capital

Алан Лейн, CEO ориентированного на криптовалюты банка Silvergate Capital, считает, что запуска цифрового доллара не стоит ждать еще несколько лет, в то время как его банк готов выпустить собственный стейблокоин уже в 2022, сообщает Bloomberg.

Фото: ledgerinsights.com

Лэйн не боится конкуренции со стороны цифрового доллара, ведь он не верит, что ФРС сможет запустить его в ближайшее время. Особенно учитывая, что американский центробанк пока даже не озвучил такие намерения.

«Нас это совсем не беспокоит — мы уже готовы запустить наш продукт в 2022 году», — прокомментировал он.

Планы банка не спасли его от падения

Калифорнийский банк — один из значительных игроков криптотрасли, предоставляющий кредиты компаниям под залог криптоактивов. Silvergate также озвучил намерение выпускать собственный стейблкоин, привязанный к доллару США .

По словам компании, она подала в Нью-Йоркский департамент финансовых услуг заявку на создание трастового фонда, который будет содержать резервы для стейблкоина.

После публикации 18 января результатов компании за четвертый квартал ее акции обвалились на 25%. Причиной стала прибыль на акцию, которая оказалась ниже, чем ожидали аналитики. Это самое большое падение акций компании за почти два года.

Напомним

Стейблкоины — это криптовалюты, чья цена привязана к уже существующему активу, что делает их значительно менее волатильными. Они критически важны для отрасли, ведь инвесторы часто используют их для того, чтобы покупать и продавать другие цифровые активы.

Ранее ФРС и другие американские регуляторы заявляли, что стейблокоинам требуется более жесткое регулирование, а их выпуск должен быть ограничен банками. Недавний доклад рабочей группы президента по финансовым рынкам содержит рекомендации установить для их эмитентов такие же правила, как и для банков.

Однако недавно глава ФРС заявил, что «ничего не мешает» частно выпускаемым стейблкоинам существовать наряду с возможным цифровым долларом. Он также объявил, что центробанк выпустит доклад по цифровым валютам в следующие несколько недель.