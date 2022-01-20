Coinbase позволит оплачивать NFT банковскими картами

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о партнерстве с платежной системой Mastercard, которое позволит упростить механизм покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом пишет РБК.

Фото: tadviser

Что известно

В ближайшее время торговая платформа добавит возможность оплачивать покупку NFT-токенов банковскими картами Mastercard. В Coinbase считают, что это позволит покупать NFT более широкому кругу потребителей.

Предыстория

В октябре 2021 года Coinbase запустила собственный маркетплейс для невзаимоазменяемых токенов, который позволяет создавать, продавать и покупать NFT-токены на блокчейне Ethereum (стандарты ERC-721 и ERC-1155). В будущем биржа планирует добавить поддержку других блокчейнов.

В апреле 2021 года Coinbase стала первой в мире публичной криптобиржей — она провела листинг на NASDAQ (без процедуры IPO).

На пике стоимость акций компании достигала $429,5 за штуку, затем они стали дешеветь. По состоянию на 18 января 18:05 мск стоимость ценных бумаг первой публичной криптобиржи составляет $225 за акцию.

Что такое NFT

NFT или невзаимозаменяемый токен представляет собой уникальный цифровой актив, хранящий данные об изображениях, аудиофайлах, видео, или цифровой эквивалент физического актива.

Несмотря на то, что сейчас невзаимозаменяемые токены широко используются для создания цифровых произведений искусства, у них есть и другие сферы применения, например, в игровой индустрии для подтверждения владения игровыми ресурсами, в индустрии коллекционных спортивных карт для покупки и подтверждения владения эксклюзивным объектом.

Чем NFT отличается от других криптовалют

Невзаимозаменяемый токен — это токен, который нельзя разделить и заменить, или воспроизвести из этой же валюты. В отличие от других токенов, которые по своей природе являются взаимозаменяемыми, NFT являются уникальным цифровым активом, который не может быть поделен или замещен.

Стоимость NFT определяется его производителем или инвестором. NFT подтверждает право на владение цифровым активом или файлом, но при этом не препятствует его копированию, а только закрепляет права владельца на оригинальный экземпляр цифрового артефакта.