В "Слуге народа" заявили о возможности банкротства ГПЗКУ

Депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий из "Слуги народа" заявил, что у Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины нет денег, чтобы выплатить в пятницу 95 млн долларов по китайскому кредиту.

В своем фейсбуке депутат написал, что ГПЗКУ может стать банкротом, а выплаты по его кредиту лягут на государство, гарантировавшее этот кредит в 2012 году.

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины может стать банкротом. Но лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - заявил Заблоцкий.

Депутат сообщил, что ГПЗКУ осталось погасить чуть менее 1 млрд долларов из полученных от Китая 1,5 млрд долларов.

"У Минфина есть соответствующие ресурсы, чтобы погасить либо следующий транш кредита, либо весь целиком. Можно также просто предоставить дополнительные ресурсы ГПЗКУ, с тем чтобы те погасили хотя бы следующий транш", - рассказал Заблоцкий.

Он предположил, что для погашения кредита Украина может выпустить евробонды под гарантии США .

"В рамках межпарламентской группы дружбы мы готовим проект письма на Конгресс о предоставлении Украине возможности выпуска облигаций под гарантии США . Мы это обсуждали с рядом сенаторов и конгрессменов во время официального визита парламентской делегации в декабре прошлого года. К сожалению, в 2012 год уже не вернешься , чтобы остановить выдачу этого кредита, но мы должны извлечь для себя один раз и навсегда урок - никогда не гарантировать бюджетными средствами кредиты государственных корпораций, работающих на конкурентном рынке", - добавил Заблоцкий.

В середине декабря 2021 года и.о. главы ГПЗКУ Василий Коваленко подтвердил, что средств на счетах компании недостаточно для погашения следующего транша китайцам, и продолжается диалог с правительством по реструктуризации кредита. По его данным, у предприятия было всего 23 млн долларов.

Напомним, в 2012 году ГПЗКУ договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о кредите в размере 1,5 млрд долларов, который планировали использовать на закупку зерна для его экспорта по торговым соглашениям с КНР . Оператором с китайской стороны по этому контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов (ССЭС). Планировалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще 1,5 млрд. долларов на проекты орошения и развития зерновой логистики.

ГПЗКУ была создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная филиальная сеть – линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн. тонн зерновых. В частности, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Корпорация имеет скандальную историю, и многие экс-управляющие ГПЗКУ имеют проблемы с законом.