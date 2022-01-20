OCCRP: Назарбаев контролирует активы на $8 млрд через благотворительные фонды

Среди имущества, которое приписывают экс-президенту, - театр, дорогой самолет и поле для гольфа.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распоряжается активами на сумму не менее 8 млрд. долларов через сеть подконтрольных благотворительных фондов.

Об этом говорится в совместном расследовании международного объединения журналистов OCCRP, кыргызстанского издания "Клооп" и казахстанского "Власть".

Благотворительные фонды "Назарбаев Фонд", "Фонд Нурсултана Назарбаева", "Фонд Демеу" и "Елбаси фонд" занимаются образовательными, социальными и патриотическими проектами, но одновременно тайно владеют долями в десятках компаний.

Сейчас они сосредоточены в холдинговой компании Jusan Technologies, зарегистрированной в Великобритании.

Среди активов, которыми владеют фонды, есть банки в Казахстане, Кыргызстане и РоSSии, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, театр, частный самолет стоимостью более 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные деньги.

Фото: occrp.org

В расследовании утверждается, что формально все активы Назарбаеву не принадлежат, но, как считают юристы, он их контролирует и может принимать решения о продаже или передаче имущества.

Напомним, что Назарбаев правил Казахстаном почти 30 лет до марта 2019 года, когда новым президентом был избран Касим-Жомарт Токаев.

В честь Назабраева названа столица Казахстана – Нур-Султан.

В начале 2022 года Назарбаев ушел с последней занимаемой должности – главы Совета безопасности Республики Казахстан. В обращении 18 января 2022 года Назарбаев назвал себя пенсионером.