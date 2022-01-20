“Дия“ не станет платной для украинцев из-за BankID: в Минцифры дали разъяснение

В Министерстве цифровой трансформации опровергли информацию по поводу платного входа в мобильный портал "Дия" из-за BankID, слухи о которой поползли после того, как Нацбанк опубликовал новые тарифы на подключение к системе BankID для представителей бизнеса.

Речь идет о тарифах на услуги, предоставляемые абонентам системы BankID, в частности за подключение и пользование программой. В банке отметили, что тарифы касаются только участников ВankID НБУ, в частности банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги.

Тарифы Нацбанка не касаются физических лиц и абонентов, которые присоединились к "Дие" исключительно для предоставления некоммерческих услуг. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что цифровое приложение "Дия" не станет платным для обычных граждан.

С 1 февраля для участников системы BankID от НБУ будут действовать такие тарифы:

подключение к системе абонента – 2 500 грн;

подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2 000 грн;

сопровождение подключенного к системе абонента – 600 грн ежемесячно;

обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом – поставщиком услуг – 0,10 грн.

Ранее сообщалось, что субсидии украинцам будут выплачивать в приложении "Дия".