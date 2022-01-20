"Дия" не станет платной для украинцев из-за BankID: в Минцифры дали разъяснение

В Министерстве цифровой трансформации опровергли информацию по поводу платного входа в мобильный портал "Дия" из-за BankID, слухи о которой поползли после того, как Нацбанк опубликовал новые тарифы на подключение к системе BankID для представителей бизнеса.

“Дия“ не станет платной для украинцев из-за BankID: в Минцифры дали разъяснение

Речь идет о тарифах на услуги, предоставляемые абонентам системы BankID, в частности за подключение и пользование программой. В банке отметили, что тарифы касаются только участников ВankID НБУ, в частности банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги.

“Дия“ не станет платной для украинцев из-за BankID: в Минцифры дали разъяснение

Тарифы Нацбанка не касаются физических лиц и абонентов, которые присоединились к "Дие" исключительно для предоставления некоммерческих услуг. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что цифровое приложение "Дия" не станет платным для обычных граждан.

С 1 февраля для участников системы BankID от НБУ будут действовать такие тарифы:

  • подключение к системе абонента – 2 500 грн;
  • подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2 000 грн;
  • сопровождение подключенного к системе абонента – 600 грн ежемесячно;
  • обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом – поставщиком услуг – 0,10 грн.

Ранее сообщалось, что субсидии украинцам будут выплачивать в приложении "Дия".


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛОСБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛО
Доходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимостьДоходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимость
Украина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествийУкраина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествий
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитамОщадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за годовых тарифов на газ для населенияАМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за годовых тарифов на газ для населения
Налог на землю вынудил украинцев активнее продавать свои огородыНалог на землю вынудил украинцев активнее продавать свои огороды
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Украинские еврооблигации подешевели из-за воинственной риторики РоSSииУкраинские еврооблигации подешевели из-за воинственной риторики РоSSии
Украинцев заставят уплатить налоги за неофициальные доходы: с января начнутся проверки банковских картУкраинцев заставят уплатить налоги за неофициальные доходы: с января начнутся проверки банковских карт
Сумской завод Selmi, обанкротившийся после приватизации роSSиянами, продали на аукционе за 19 млн гривенСумской завод Selmi, обанкротившийся после приватизации роSSиянами, продали на аукционе за 19 млн гривен
Рэй Далио посоветовал инвесторам сократить долю наличных из-за инфляцииРэй Далио посоветовал инвесторам сократить долю наличных из-за инфляции
2022 год станет сложным годом для рисковых активов — HSBC2022 год станет сложным годом для рисковых активов — HSBC
Компании в США откладывают IPO из-за ОмикронаКомпании в США откладывают IPO из-за Омикрона
Украинцев заставляют заплатить налоги задним числом: какой максимальный срок по доначислению выплатУкраинцев заставляют заплатить налоги задним числом: какой максимальный срок по доначислению выплат
Последние новости
Подгружаем последние новости