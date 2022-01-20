Солнечные батареи устанавливают в Украине

Украинцы все активнее переводят дома на солнечную энергию. Тысячи семей по всей стране оборудовали солнечными электростанциями (СЭС) свои жилища, чтобы забыть о постоянно растущих тарифах на электроэнергию.

В течение 2021 года в целом по Украине около 15 тысяч семей установили солнечные батареи в своих домах. Стоит отметить, что это вдвое больше, чем в 2020 году, когда тарифы на электричество оставались стабильными и не вызывали опасения у населения.

Таким образом, на сегодняшний день около 45 тысяч жилых домов в Украине используют солнечные панели для освещения и обогрева.

Как рассказали в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, мощность современных СЭС, которые в 2021 году пользовались популярностью у жителей Украины, превышают 1,2 ГВт.

Активнее всего переводят дома на потребление солнечной энергии жители Днепропетровской области, здесь обзавелись СЭС 6466 домохозяйств. Общая мощность составляет 183 МВт.

На втором месте по переходу на солнечные панели оказалась Закарпатская область, где СЭС установили 3744 (мощность – 109 МВт) семей.

Замыкает тройку лидеров Тернопольская область. Общее число перешедших на солнечную энергию – 3447 (мощность – 98 МВт).

Напомним, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях электроэнергии. Нацкомиссия обратилась к гражданам Украины с разъяснением ситуации.