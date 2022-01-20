Новая почта запустила услугу по доставке чемоданов

Почтовый оператор Новая почта избавит путешественников в Украине от необходимости носить тяжелую ручную кладь во время поездок. Услуга по доставке чемоданов за один день позволит наслаждаться поездкой и не волноваться за транспортировку вещей.

Новая почта запустила новую услугу для путешественников по доставке чемоданов за один день

Пресс-служба компании Новая почта сделала объявление в Facebook. Благодаря новой услуге у путешественников в Украине появилась возможность переслать чемоданы по почте. Стоимость сервиса составит 120 гривен, сумки и чемоданы можно отправить Новой почтой, а на следующий день забрать их в пункте назначения.

“В эти снежные метели и -10° на вокзал с чемоданом? Ты серьезно? Хватай лайфхак, как больше не запариваться … Только 120 грн. за доставку – и ты путешествуешь легко, потому что о перевозке вещей заботимся мы", – сообщает Новая почта.

Новая почта запустила новую услугу для путешественников по доставке чемоданов за один день

Акция на услугу по транспортировке чемоданов продлится с 17 января до 31 марта 2022 года. Отправки с типом отправления "Ссылка" весом до 30 кг (фактической или объемной) будут осуществляться по тарифу 120 гривен.

Напомним, Новая почта изменила тарифы на доставку посылок. Некоторые типы отправок стали дешевле.


Шевченко Лилия, Тудей

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