В Киеве продавщица ювелирного магазина за полгода похитила украшений на 200 тысяч гривен

Ювелирные изделия женщина сдавала в ломбарды.

В Киеве продавщица ювелирного магазина за полгода похитила украшений на 200 тысяч гривен
Архивное фото

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении сотруднице ювелирного магазина, которая в течение шести месяцев систематически похищала ювелирные изделия.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

К правоохранителям обратился директор магазина и сообщил, что во время переучета обнаружил недостаток товара. Правоохранители приступили к проверке и установили факт систематических краж драгоценностей сотрудницей.

Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Михаил Жушман, следователи выяснили, что продавщица в течение шести месяцев похищала украшения и отдавала их под залог в ломбарды.

"Таким образом злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен. Фигуранткой оказалась ранее не судимая 46-летняя местная жительница. Мы сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 185, частью второй статьи 185 и частью третьей статьи Уголовный кодекс Украины – это кражи и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно", - рассказал Жушман.

Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее житель Киева ограбил соседей, которые сильно шумели в своей квартире.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛОСБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛО
Доходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимостьДоходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимость
Украина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествийУкраина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествий
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитамОщадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве закрывается известный букинистический магазин на Лютеранской, работавший с 2001 годаВ Киеве закрывается известный букинистический магазин на Лютеранской, работавший с 2001 года
В Киеве на Печерске пытались демонтировать ограждение на незаконной застройкеВ Киеве на Печерске пытались демонтировать ограждение на незаконной застройке
Бизнес ожидает доллар по 28 гривенБизнес ожидает доллар по 28 гривен
Биткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банкаБиткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банка
"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень
Глава Seba Bank спрогнозировал рост биткоина до $75 тысячГлава Seba Bank спрогнозировал рост биткоина до $75 тысяч
ФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратовФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов
Ипотечное кредитование позволит купить квартиру в Украине всего за 10 тысяч в месяцИпотечное кредитование позволит купить квартиру в Украине всего за 10 тысяч в месяц
Зарплата врачей выросла до 20 тысяч гривенЗарплата врачей выросла до 20 тысяч гривен
Офис президента анонсировал доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20-30 тыс. гривенОфис президента анонсировал доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20-30 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости