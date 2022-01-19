В Киеве продавщица ювелирного магазина за полгода похитила украшений на 200 тысяч гривен

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении сотруднице ювелирного магазина, которая в течение шести месяцев систематически похищала ювелирные изделия.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

К правоохранителям обратился директор магазина и сообщил, что во время переучета обнаружил недостаток товара. Правоохранители приступили к проверке и установили факт систематических краж драгоценностей сотрудницей.

Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Михаил Жушман, следователи выяснили, что продавщица в течение шести месяцев похищала украшения и отдавала их под залог в ломбарды.

"Таким образом злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен. Фигуранткой оказалась ранее не судимая 46-летняя местная жительница. Мы сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 185, частью второй статьи 185 и частью третьей статьи Уголовный кодекс Украины – это кражи и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно", - рассказал Жушман.

Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.