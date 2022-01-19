В Киеве закрывается известный букинистический магазин на Лютеранской, работавший с 2001 года

В Киеве по улице Лютеранской, 4 закрывается один из самых известных букинистических магазинов Киева , работавший под вывеской "Букинист-центр" с 2001 года.

Об этом сообщает "Хмарочос" со ссылкой на директора магазина Эдуарда Линдина.

Помещение магазина – это маленький подвал, скрытый в одном из двориков, находящийся в коммунальной собственности. По словам Линдина, каждые три года, когда истекал срок аренды, он писал заявление, и аренду продлевали.

"А сейчас при новой власти сказали, что все должно быть прозрачно и идите на аукцион. Аренду подняли в 3,5 раза – до 16 тысяч в месяц. Мы сразу отказались, когда поставили такую цену", – рассказал он.

Аукцион состоялся, но претендентов на помещение не нашлось.

Эдуард Линдин всю жизнь посвятил книжному бизнесу. Он родился в 1945 году в Австрии, а два года спустя его семья переехала в Киев . Студентом он приобщился к киевской тусовке коллекционеров книг, но не имел денег, чтобы покупать. Ему посоветовали покупать книги, аккуратно их читать, а затем продавать по такой же цене.

В начале 1990-х Линдин возглавил клуб книголюбов в парке Фрунзе (сейчас – Куреневский парк) и пригласил к себе продавцов книг. Сам он стоял на сцене с микрофоном. Покупатели, искавшие ту или иную книгу, бросали 50 копеек в трехлитровую банку, Линдин объявлял название и автора, и продавцы, имевшие такую книгу, поднимали руки. Многие из этих продавцов стали первыми резидентами рынка "Петровка", на месте которого вскоре появится ТРЦ.