"Нафтогаз": претензии АМКУ касаются контракта с "ЙЭ Энергией"

"Нефтегаз Украины" заявил, что претензии Антимонопольного комитета к газоснабжающей компании "Нефтегаз Трейдинг" касаются прошлогоднего контракта с "ЙЭ Энергией".

Пресс-служба "Нафтогаза" подчеркнула, что соглашение было подписано в марте 2021 года прежним менеджментом. Руководителем компании тогда был Андрей Коболев, соответствующее направление курировал Отто Ватерландер, а непосредственным подписателем был Виллем Коппульс. Ни один из них больше в компании не работает.

Соглашение позволяло "ЙЭ Энергии" покупать у "Нафтогаза" газ по 7,4 грн за кубометр, дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению, а затем перепродавать его по рыночным ценам коммерческим компаниям.

"Нафтогаз с октября остановил действие подписанного предыдущим руководством компании соглашения с ООО «ЙЭ Энергия» и таким образом остановил возможные многомиллиардные злоупотребления. Долги компании «ЙЭ Энергия» перед национальной компанией по этим соглашениям не погашены по сей день. Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство Нафтогаза предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей "ЙЭ Энергией" на сумму свыше 110 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, что компания "ЙЭ Энергия" из группы Дмитрия Фирташа поставляет украинский и импортный природный газ, а также электроэнергию бытовым и небытовым потребителям, реализует газ поставщикам, работающим под брендом "Твой газсбыт".

Детальнее о контракте между "Нафтогазом" и "ЙЭ Энергией" говорится в статье "Годовую цену газа определили без Кабмина".

Позицию Андрея Коболева по соглашению с «ЙЭ Энергия» можно прочитать в его интервью LB.ua.