В Украине хотят запретить оформлять ФЛП: налоговики назвали причину

Украинским работодателям хотят запретить оформлять сотрудников в штат как ФЛП, и они больше не смогут уклоняться от налогов. Если оформлять сотрудника в штат, то работодателю нужно платить 22% ЕСВ, а также 19,5% военного сбора и НДФЛ, а ФЛП платят только 5% налога с зарплаты.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о том, что правительство на уровне законодательства делает все для детенизации доходов и уплаты налогов в казну.

Ограничить возможность трудоустройства в компаниях ФЛП третьей группы, которые предоставляют услуги, - один из шагов в этом направлении. Речь идет о тех работодателях, кто не хочет платить налоги и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФЛП".

Напомним, что ФЛП третьей группы по закону могут предоставлять услуги практически во всех сферах деятельности, также оказывать их не только населению, но и юрлицам, в том числе и заграничным. У этой группы предпринимателей максимальный доход ограничен 7 млн грн, а количество работников не ограничено. Подавать налоговую отчетность ФЛП третьей группы обязаны один раз в квартал и в течение 40 дней после завершения отчетного периода.

Ранее сообщалось, что после последних изменений в Налоговый кодекс физические лица-предприниматели в Украине должны в обязательном порядке распечатывать и хранить все фискальные чеки.