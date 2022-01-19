Зарплаты IT-специалистов в Украине выросли

Заработная плата сотрудников IT-сферы в Украине рекордно выросла. Доходы ряда специалистов превысили отметку в 6000 долларов. Названы категории самых высокооплачиваемых "айтишников" в стране.

Во втором полугодии 2021 года зарплаты украинских IT-шников рекордно выросли. Например, средняя зарплата IT-архитекторов (специалисты, которые решают, как будет выглядеть информационная система) увеличилась на 10% и преодолела рубеж в 6 тысяч долларов.

Согласно результатам исследования, которое было проведено профильным ресурсом DOU, до 5 тысяч долларов в месяц выросли зарплаты экспертов по технологиям и менеджеров по управлению командой IT-разработчиков.

Старшие разработчики во втором полугодии 2021 года начали получать около 4,5 тысяч долларов, средние разработчики - 2,5 тысячи долларов, а младшие разработчики – около 900 долларов в месяц.

Самые высокие зарплаты у Scala-разработчиков – в среднем 5,3 тысячи долларов, оклады Go-разработчиков достигли 4,75 тысяч долларов, Swift-, Ruby- и Java-разработчиков – по 4 тысяч долларов. Специалисты в 1С-программировании зарабатывают на данный момент в среднем 2 тысячи долларов.

Традиционно самые высокооплачиваемы "айтишники" в столице. В Киеве специалистам данной сферы в среднем платят по 3,8 тысяч долларов в месяц. Чуть меньше получают их коллеги во Львове – 3,5 тысяч долларов, в Одессе, Днепре и Харькове зарплаты айтишников достигли в 2021 году уровня в 3,3, 3,2 и 3,1 тысяч долларов соответственно.

Напомним, ранее стало известно, каким специалистам IT-сферы снизили зарплаты. Почему программисты теряют доходы?