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2022-01-19
В Киеве на Печерске пытались демонтировать ограждение на незаконной застройке
В процессе сгорела бытовка.
Сегодня вечером активисты и местные жители попытались демонтировать ограждение на незаконной застройке в Зверинецком сквере на ул. Ольшанская, 2-6 в Печерском районе Киева. В процессе сгорела бытовка.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Напомним, конфликт вокруг строительства длится с 2012 года, когда застройщик вырубил сквер и снес детскую площадку для того, чтобы начать строительство.