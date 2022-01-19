В Киеве на Печерске пытались демонтировать ограждение на незаконной застройке

В процессе сгорела бытовка.

Сегодня вечером активисты и местные жители попытались демонтировать ограждение на незаконной застройке в Зверинецком сквере на ул. Ольшанская, 2-6 в Печерском районе Киева. В процессе сгорела бытовка.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, конфликт вокруг строительства длится с 2012 года, когда застройщик вырубил сквер и снес детскую площадку для того, чтобы начать строительство.

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