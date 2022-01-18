АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за годовых тарифов на газ для населения

"Нафтогаз Трейдинг" по-разному подходил к формированию цены на газ для разных газопоставщиков.

Антимонопольный комитет открыл дело против ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" о злоупотреблении монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

Об этом пресс-служба АМКУ сообщила в фейсбуке, отметив, что из-за кибератаки 14 января официальный сайт ведомства временно отключен от сети.

"Комитет исследует наличие в действиях ООО «ГК «Нафтогаз Трейдинг» различных подходов к формированию цены на природный газ для разных поставщиков природного газа, что могло привести к ограничению конкурентоспособности определенной категории субъектов хозяйствования», – говорится в сообщении.

В АМКУ напоминают, что с 1 мая 2021 года действуют годовые тарифы на газ для населения. В рамках этого газопоставщики были обязаны также утвердить базовые годовые предложения для населения.

Для того, чтобы компании могли создать годовой план, "Нафтогаз" сообщил, что позволит поставщикам газа покупать газ для населения. При этом годовой контракт "Нафтогаза" имел единые стандартные условия для всех поставщиков газа.

Вместо этого в Комитет обращались газопоставщики, по мнению которых эти договоры содержат дискриминационные условия.

В АМКУ отмечают, что доля "Нефтегаз Трейдинг" на рынке оптовой реализации газа по итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года составила более 35%. Это свидетельствует о наличии структурных признаков монопольного положения на соответствующем рынке.

"Кроме того, ввиду вертикальной интеграции Группы «Нафтогаз», ООО «ГК «Нафтогаз Трейдинг» имеет стабильный доступ к основному ресурсу (сырью) по сравнению с ограниченным доступом конкурентов на соответствующем рынке. Это в свою очередь свидетельствует о наличии у компании рыночной власти на рынке оптовой реализации (снабжения) природного газа", – отметили в АМКУ.

Напомним, что с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года население получает газ по годовым контрактам, в пределах которых цены разных поставщиков колеблются от 7,8 до 13,5 грн за кубометр. Газсбыты установили цену 7,99 грн за кубометр, а "Нафтогаз" – 7,96 грн.

В начале октября 2021 года в "Нафтогазе" сообщили, что весь сегмент поставок газа населению будет работать в составе Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины" и по одинаковой цене - 7,42 грн за кубометр.