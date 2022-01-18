Ощадбанк в список не вошел: названы банки, которым наиболее доверяют украинцы

Названы банки, которым доверяет наибольшее количество украинских граждан. В списке из 70 финучреждений уверенно лидирует государственный ПриватБанк. За ним следуют банки с негосударственной формой собственности. В рейтинг не вошел государственный Ощадбанк, поскольку он не является участником Фонда гарантирования вкладов физических (ФГВФЛ).

Ощадбанка в списке нет: названы банки, которым украинцы наиболее доверяют свои деньги

Рейтинг популярности банков у граждан Украины составлен на основе данных, предоставленных Национальным банком Украины (НБУ). Данные содержат сведения на 1 декабря 2021 года.

Итак, на эту дату в 70 банках, которые входят в ФГВФЛ, содержалось 49,1 млн вкладов. Общая сумма денег, хранившихся на этих вкладах, составляла 641,2 млрд гривен. Как уже говорилось, Ощадбанк с его вкладчиками в этот рейтинг не вошел, поскольку он не является участником ФГВФЛ.

Ощадбанка в списке нет: названы банки, которым украинцы наиболее доверяют свои деньги

Более трети всех денег, 248,8 млрд гривен, украинцы хранят в ПриватБанке. Количество вкладов в этом банке составляет 23 млн 124 тысячи. Остальные банки, включая и те, которые вместе с ПриватБанком вошли в первую пятерку списка, значительно отстают от лидера.

Так, Альфа-банку, который расположился на втором мета, украинцы доверили лишь 2 млн 530 тысяч своих вкладов. На этих вкладах хранится 48,9 млрд гривен.

На третьей позиции – Райффайзен Банк. В нем хранится немного больше вкладов, чем в Альфа-банке – 2 млн 726 тысяч. Однако общая сумма денег на этих вкладах, чуть ниже – 45,9 млрд гривен.

Четвертую строчку занял ПУМБ с суммой вкладов 34,2 млрд гривен, которые содержатся на 2 млн 446 тысячах вкладов.

Замыкает первую пятерку Укрсиббанк. У него на хранении содержится 33,6 млрд гривен сбережений украинских граждан. А суммарное число вкладов в этом банке составляет 1 млн 714 тысяч.

Напомним, украинцам рассказали, как можно самостоятельно увеличить кредитный лимит на картах Ощадбанка, ПриватБанка и monobank.


Марченко Любов, Тудей

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