ФЛП в Украине обязали печатать и хранить все чеки

В Украине физические лица-предприниматели должны в обязательном порядке распечатывать и хранить фискальные чеки. В противном случае, возможны серьезные проблемы с налоговой и штрафные санкции.

Государственная налоговая служба Украины, ссылаясь пункт 9 ст. 3 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в области общественного питания торговли и услуги", напомнила ФЛП о штрафах за отказ принимать платежные карты покупателей, а также объяснила, кому следует ежедневно печатать фискальные чеки и хранить их для отчетности.

Физические лица-предприниматели, сфера деятельности которых находится в торговле, услугах для населения и общественном питании обязаны ежедневно создавать фискальные отчетные чеки в случае проведения расчетной операции. Чеки можно создавать в электронной форме или печатать на бумажных носителях.

Стоит отметить, что с 1 января 2022 года власти страны существенно усложнили украинцам ведение предпринимательской деятельности. В новом законодательстве был значительно расширен круг ФЛП, которые должны использовать РРО или ПРРО в своей работе.

Напомним, в 2022 году для украинских ФЛП изменились ставки налогообложения. Кому и за что придется платить больше?