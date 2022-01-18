Киевский "Электронмаш" выставили на повторный аукцион

В ноябре завод был продан за 970 млн грн, но победитель аукциона отказался подписывать договор с ФГИУ.

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" на Окружной дороге в Киеве выставили на повторный аукцион по приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"Киевский «Электронмаш» выставлен на повторный аукцион по приватизации. Онлайн-аукцион должен пройти 27 января, победитель которого получит недвижимость Электронмаша, в том числе корпуса завода, склады, котельные, столовую, а также базу отдыха на Черниговщине. Стартовая цена объекта приватизации составляет 65,6 млн грн", – говорится в сообщении.

В ФГИ напомнили, что в свое время завод был лидером по производству электронно-вычислительных машин, однако сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева. Единственный способ придать "второе дыхание" этому активу – его приватизация.

Как сообщалось, 12 ноября 2021 года ФГИУ продал завод "Электронмаш" за 970 млн грн. В аукционе приняли участие 22 участника. Стартовая цена тогда составила 67 млн. грн.

Однако победитель аукциона – малоизвестная киевская компания Лортен Групп отказалась подписывать договор с Фондом о покупке завода.

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