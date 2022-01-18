Цены на нефть подскочили до уровня 2014 года

Основанием для скачка цен стало нападение еменских хуситов на ОАЭ.

Цена на нефть марки Brent во вторник, 18 января, впервые с 2014 превысила 88 долларов за баррель.

Как сообщает Bloomberg, скачок фьючерсов связан с нападением шиитских боевиков-хуситов на Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся третьим по величине производителем нефти среди стран ОПЕК. В понедельник, 17 января, беспилотники хуситов нанесли воздушный удар по международному аэропорту на окраине Абу-Даби.

Кроме того, цены растут на фоне высокого спроса и перебоев с поставками среди поставщиков нефти, включая Ливию.

Аналитики из Goldman Sachs Group прогнозируют, что в третьем квартале цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель. По их оценкам, рынок нефти столкнулся с удивительно большим дефицитом, поскольку омикрон сейчас оказывает гораздо меньшее влияние на спрос, чем предыдущий штамм дельта.

"Настроения на рынке остаются конструктивными, а нападение на ОАЭ лишь стимулировало дальнейший рост цен. Перебои со снабжением в сочетании с устойчивым спросом означают, что рынок нефти оказался более напряженным, чем ожидалось", - сказал в свою очередь Уоррен Паттерсон, руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV.

Напомним, что во время последнего пика в октябре 2021 года цены на Brent достигали 85 долларов, после чего последовал откат до 70 долларов. С начала декабря стоимость нефти снова начала увеличиваться.

Год назад, в январе 2021-го, нефть стоила около 55 долларов за баррель.

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