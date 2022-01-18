На первых торгах льготным газом были проданы 1,3 млн кубометров

Средняя цена составила 11,6 гривны за кубометр.

На первых торгах льготным газом были проданы 1,3 млн кубометров
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

В понедельник, 17 января, на Украинской энергетической бирже состоялись первые торги по продаже газа собственной добычи для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, производящих социально значимые товары.

На сайте УЭБ сообщается, что по их итогам реализован весь выставленный объем газа – 1345,98 тыс. куб. метров.

Средняя цена газа составила 11,6 тыс. гривен за тысячу кубометров (диапазон – от 6,15 тыс. до 17,77 тыс. гривен).

Газ выставили шесть компаний: "Природные ресурсы", "СХС", ООО "ЭСКО-Север", "Косул", "Нефтегаздобыча", "Укргаздобыча".

Напомним, что в конце декабря Кабинет министров распорядился продавать на бирже 20% газа, добытого частными компаниями в период действия карантина. Его стартовая цена должна соответствовать себестоимости и может включать снабженческо-сбытовую надбавку не более 24%.

Согласно принятому 12 января постановлению, на специальные аукционы будут допускаться только компании-производители социальных продуктов, входящие в список Министерства аграрной политики, а также трейдеры, у которых заключены договоры с этими компаниями.

Торги будут проходить в условиях анонимности участников-покупателей. Газовые аукционы будут производиться исключительно в рабочие дни.

По предварительным оценкам, которые озвучивали власти, в январе 2022 года газодобывающие компании должны продать около 80 миллионов кубометров газа украинской добычи производителям хлеба, масла, яиц, курятины и муки.

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