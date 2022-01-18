Украинские еврооблигации продолжают дешеветь, ставка по бондам с погашением в 2022 году подскочила до рекордных 26,5%

Ценные бумаги из Украины все больше считаются рисковыми.

Украинские еврооблигации продолжают дешеветь, ставка по бондам с погашением в 2022 году подскочила до рекордных 26,5%
Фото: african-markets.com

Котировки еврооблигаций Украины продолжают падать из-за угрозы нового вторжения РоSSии.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", цена наиболее "коротких" бумаг с погашением в сентябре 2022 года потеряла 3,3%, в результате чего ставка к погашению по ним подскочила с 19,5% до рекордных 26,5%.

Увеличивается доходность и для других бондов. Ставки по бумагам с погашением в 2023-2024 годах подскочили до 16,3% и 16% соответственно, с погашением в 2025-2026 годах – до 14,5% и 13,2% соответственно, с погашением в 2027 году – почти до 12 %.

Самые длинные евробонды с погашением в 2032 году, упавшие в цене на 2,3%, теперь имеют ставку на погашение более 11% годовых.

Также подешевели ВВП-варранты. Теперь их стоимость составляет всего 74,2% от номинала.

В целом с прошлой среды, когда начался обвал евробондов и ВВП-варрантов Украины из-за воинственной риторики РоSSии, они упали на 10-17%, ставка по самым коротким бумагам подскочила на 18,8 п.п., а по бумагам с погашением в 2023-2024 годах – на 5,7-5,9 п.п.

Распродажа украинских еврооблигаций коснулась и акций. Больше всего упали в цене акции горнорудной компании Ferrexpo, котируемые на Лондонской фондовой бирже (LSE), железорудные активы которой расположены в Полтавской области.

Напомним, что РоSSия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и может напасть на Украину, чтобы не допустить ее вступления в Альянс.

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