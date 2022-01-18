Reuters: Возможность отключения РоSSии от SWIFT продолжает рассматриваться

"Ни один вариант не исключается".

Reuters: Возможность отключения РоSSии от SWIFT продолжает рассматриваться
Фото: presstv.ir

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома опроверг информацию немецкого издания Handelsblatt о том, что ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее отключить роSSийские банки от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает Reuters.

"Ни один вариант не исключается. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РоSSии, если она продолжит вторжение в Украину", - сказал представитель.

Ранее сегодня германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что ЕС и США решили не давать хода идее отключить роSSийские банки от системы SWIFT.

Reuters обратилось к собственным источникам в правительстве Германии, заявившим, что "не могут подтвердить эту информацию", поскольку решение еще не принято.

Исключение РоSSии из Свифта, что фактически отрезало бы страну от мировой экономики, долгое время считалось крайней мерой, которую западные страны могли бы применить против РоSSии, чтобы удержать ее от расширения военной агрессии против Украины.

Система Swift – это глобальная сеть, используемая почти всеми финансовыми учреждениями во всем мире для перевода денежных сумм друг другу и являющаяся краеугольным камнем международной платежной системы.

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