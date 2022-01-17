США и ЕС отказались от идеи отключить РоSSию от SWIFT в случае новой агрессии, - СМИ

Этот вариант оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций.

США и ЕС отказались от идеи отключить РоSSию от SWIFT в случае новой агрессии, - СМИ
Фото: asiaplustj.info

ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее отключить роSSийские банки от международной межбанковской системи SWIFT, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечает в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций.

По информации собеседников газеты, реализация такого санкционного пакета привела бы к дестабилизации мировых финансовых рынков в краткосрочной перспективе. Она также способствовала бы созданию альтернативной платежной системы без доминирования стран Запада, объясняет Handelsblatt.

В то же время в связи с ситуацией вокруг Украины ЕС и США рассматривают возможность адресных санкций в отношении крупнейших роSSийских банков. Германия также настаивает на исключениях из санкций, которые позволили бы ей продолжать оплачивать импорт нефти и газа из РоSSии, добавляет газета.

Напомним, что в 2015 году США и Европа решили не отключать РоSSию от SWIFT, потому что это могло слишком сильно повлиять на их собственные экономики.

В 2021 году РоSSия снова начала наращивать силы у границ с Украиной. Новое вторжение может начаться в первые недели 2022 года, по оценке западных исследований. В этой связи Запад начал разрабатывать жесткие санкции против РоSSии, которые могли бы ее сдержать от нападения на Украину. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, среди них рассматривается и отключение РоSSии от системы международных межбанковских платежей SWIFT.

В ЕНП отключение РоSSии от системы SWIFT сравнили с применением ядерного оружия.

В то же время агентство Bloomberg писало, что в США опасаются, что такой шаг станет слишком сильным ударом по обычным россиянам. Поэтому возможной альтернативой, рассматриваемой американцами и их союзниками в Евросоюзе, могут стать ограничения конвертации рублей в доллары, евро и фунты.



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