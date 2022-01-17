Бизнес ожидает доллар по 28 гривен

Четвертый квартал подряд улучшаются ожидания бизнеса по курсу гривны. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в IV квартале 2021 года.

Бизнес ожидает доллар по 28 гривен
Фото: rbc.ua

Ожидание курса

Курсовые ожидания улучшаются четвертый квартал подряд. Среднее значение обменного курса через 12 месяцев — 28,15 грн/долл (в ІІІ квартале 2021 года — 28,50 грн/долл).

Кроме того, выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс не превысит 28 грн/долл — 50.5% по сравнению с 35,3% в предварительном опросе.

Напомним

Как писал ранее Минфин, руководители компаний при планировании бюджетов на 2022 год закладывали стоимость валюты в среднем на уровне 29 грн/$. Прогнозы по курсу доллара на следующий год совпадают с прошлогодними.

Курс национальной валюты в проекте госбюджета-2022 предусмотрен на уровне 28,6?28,7 грн/$, как это предусмотрено Бюджетной декларацией до 2024 года.

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