Бизнес ожидает доллар по 28 гривен
Четвертый квартал подряд улучшаются ожидания бизнеса по курсу гривны. Об этом свидетельствуют
Ожидание курса
Курсовые ожидания улучшаются четвертый квартал подряд. Среднее значение обменного курса через 12 месяцев — 28,15 грн/долл (в ІІІ квартале 2021 года — 28,50 грн/долл).
Кроме того, выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс не превысит 28 грн/долл — 50.5% по сравнению с 35,3% в предварительном опросе.
Напомним
Как писал ранее Минфин, руководители компаний при планировании бюджетов на 2022 год закладывали стоимость валюты в среднем на уровне 29 грн/$. Прогнозы по курсу доллара на следующий год совпадают с прошлогодними.
Курс национальной валюты в проекте госбюджета-2022 предусмотрен на уровне 28,6?28,7 грн/$, как это предусмотрено Бюджетной декларацией до 2024 года.