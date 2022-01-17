Фонд гарантирования в 2021 году продал активы банков на 2,4 миллиарда

По итогам 2021 года поступления от продажи активов обанкротившихся банков составили около 2,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фонд гарантирования в 2021 году продал активы банков на 2,4 миллиарда
Фото: epravda.com.ua

Сколько поступило средств

В целом поступления средств в ликвидируемые банки составляли около 2,8 млрд грн.

Эта сумма включает средства от продажи активов и имущества банков, погашения кредитов и ценных бумаг. Поступления от продажи активов банков на 1 января составили около 2,4 млрд грн.

В прошлом году Фонд гарантирования вкладов провел более 4500 открытых электронных аукционов в системе Prozorro.

Из них более 300 аукционов были результативны с общей суммой реализации лотов 2,26 млрд грн. Также один лот был продан через торговую систему международного советника ООО «Эксито Партнерс и Коэн Украина» за 148 млн грн.

Самым результативным стал II квартал, когда сумма реализации лотов достигла 1,4 млрд грн.

Успешные аукционы 2021 года по уровню конверсии — по продаже недвижимого имущества.

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