Инвесторы распродают бонды китайских застройщиков

Инвесторы начали распродавать бонды китайских застройщиков на фоне опасений из-за наличия у девелопера Logan Group скрытых долговых обязательств. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы распродают бонды китайских застройщиков
Фото: rbc.ua

Падение Logan

Облигации Logan с датой погашения в 2023 году рухнули до рекордно низкого уровня в $0,63 после того, как стало известно о потенциальном наличии у компании непогашенных обязательств на сумму до $812 млн.

На настроения инвесторов также повлияли сообщения о замедлении экономического роста Китая в четвертом квартале и первое с начала 2020 года снижение ключевой ставки.

Предыстория

Рранее «Минфин» писал, что новость о вероятном дефолте еще одного застройщика усилила обеспокоенность рынков по поводу кризиса гиганта недвижимости Evergrande. Фондовый рынок уже отреагировал падением акции этого сектора.

В начале октября другая компания Fantasia Holdings Group объявила про дефолт по долларовым облигациям, хотя ранее Народный банк Китая заявил, что Evergrande — это уникальный случай, а большинство застройщиков страны находятся в стабильном состоянии.

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