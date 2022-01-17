Brent подорожала до $86,23 за баррель

Котировки нефти продолжают расти в понедельник после уверенного повышения на прошлой неделе. Об этом пишет Интерфакс.

Brent подорожала до $86,23 за баррель
Фото: epravda.com.ua

Торги на бирже

К 8:15 мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,2%), до $86,23 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на $1,59 (1,9%) — до $86,06 за баррель. В понедельник цена контракта поднималась до $86,71 за баррель, вплотную приближаясь к максимуму с октября 2014 года.

Однако контракты не смогли удержаться на этом уровне, опустившись на фоне данных о замедлении темпов роста экономики Китая в четвертом квартале 2021 года.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,37 (0,44%), до $84,19 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,7 (2,1%), до $83,82 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI — на 6,2%.

Напомним

С начала 2022 года цены на нефть выросли более чем на 10%, что связано, преимущественно, с сокращением предложения со стороны отдельных государств ОПЕК+, например, Ливии.

«Нефтяной рынок проигнорировал новую волну COVID-19, — сказал Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. — Перебои с поставками нефти из некоторых стран ОПЕК+ и растущие геополитические риски поддерживают „бычий“ настрой нефтяного рынка».

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