В ГАРТ рассказали, туристы из каких стран тратят в Украине больше всего денег

За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн туристов, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2020 года. Об этом сообщила глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив на своей странице в фейсбуке.

Фото: ukrinform.ua

В среднем туристы находились в Украине 7-10 дней, тратя $929. Больше всего тратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов — $2?210 на человека. Также в топ-5 вошли граждане:

Омана — $1 550

Саудовской Аравии — $1 500

Канады — $1 250

США — $1 125

Напомним