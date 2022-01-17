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2022-01-17
В ГАРТ рассказали, туристы из каких стран тратят в Украине больше всего денег
За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн туристов, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2020 года. Об этом сообщила глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив на своей странице в фейсбуке.
Фото: ukrinform.ua
В среднем туристы находились в Украине 7-10 дней, тратя $929. Больше всего тратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов — $2?210 на человека. Также в топ-5 вошли граждане:
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Омана — $1 550
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Саудовской Аравии — $1 500
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Канады — $1 250
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США — $1 125
Напомним
По данным ООН в 2020 году, международный туризм упал до уровня 1990 года. Так, в период с января по декабрь 2020 число зарубежных туристов в мире сократилось примерно на 1 млрд человек, или на 73%.