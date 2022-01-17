В ГАРТ рассказали, туристы из каких стран тратят в Украине больше всего денег

За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн туристов, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2020 года. Об этом сообщила глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив на своей странице в фейсбуке.

В ГАРТ рассказали, туристы из каких стран тратят в Украине больше всего денег
Фото: ukrinform.ua

В среднем туристы находились в Украине 7-10 дней, тратя $929. Больше всего тратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов — $2?210 на человека. Также в топ-5 вошли граждане:

  • Омана — $1 550

  • Саудовской Аравии — $1 500

  • Канады — $1 250

  • США — $1 125

Напомним

По данным ООН в 2020 году, международный туризм упал до уровня 1990 года. Так, в период с января по декабрь 2020 число зарубежных туристов в мире сократилось примерно на 1 млрд человек, или на 73%.

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