Денежные переводы в Украину достигли $14 миллиардов — НБУ

В ноябре 2021 года объем денежных частных денежных переводов в Украину из-за границы составил $1449 млн, что на 35,93% больше, чем годом ранее ($1066 млн). Об этом пишет Finclub со ссылкой на данные НБУ.

Денежные переводы в Украину достигли $14 миллиардов — НБУ
Фото: flickr.com

Сколько перевели в Украину

По данным Нацбанка, за январь-ноябрь в Украину поступило $13922 млн, что на 29,06% больше показателя за этот период в прошлом году ($10787 млн).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.

За 11 месяцев 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено $6574 млн, что на $2419 млн больше, чем за этот же период в прошлом году ($4155 млн).

Напомним

Денежные переводы в Украину за 11 месяцев прошлого года также превысили поступления за весь 2020 год ($11,98 млрд) и за 2019 год — $11,921 млрд.

За январь-октябрь в Украину поступило $11986 млн, что на 23,3% больше показателя за этот период в прошлом году ($9721 млн).

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