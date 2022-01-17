В Нью-Йорке откроется ресторан, обслуживающий только владельцев NFT

Гостиничная компания VCR Group планирует открыть в Нью-Йорке эксклюзивный закрытый ресторан под названием Flyfish Club. Чтобы попасть в него, клиенты должны будут приобрести членство в формате NFT, сообщает cointelegraph.

Фото: robbreport.com

На сайте компании доступны два типа членства. Обычный уровень предполагает предоставление участникам доступа к главной столовой, прилегающему дворику и коктейльному залу, а также к специальным мероприятиям. Стоит он 2,5 эфира (ETH), или $8367 на момент написания.

Второй, более дорогой уровень, вдобавок ко всему вышеперечисленному, предоставляет владельцам доступ в комнату омакасэ на 14 мест. Он обойдется в 4,25 ETH, или $14?224 на момент написания.

Владельцы токенов смогут перепродать или сдавать их в месячную аренду. Членство не предполагает повторных взносов. И хотя криптовалюты нужны для покупки токенов, еда и напитки в самом ресторане доступны за доллары США . Заведение планируют открыть в начале 2023 года.

Что такое NFT-токены

NFT-токены являются своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC . Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого больше нет ни у кого.