Производитель чипов Qualcomm покупает украинский стартап Augmented Pixels

Американская компания Qualcomm, производитель чипов, софта и сервисов, купила украинский стартап Augmented Pixels. Сумма сделки пока неизвестна. Об этом сообщает ain.ua.

Производитель чипов Qualcomm покупает украинский стартап Augmented Pixels
Фото: techrepublic.com

За время своего существования Augmented Pixels привлек около $7 млн инвестиций. Последний раунд на $2 млн стартап привлек в феврале 2021 года. Среди инвесторов стартапа есть AVentures Capital, ICU, основатель Ciklum Торбен Майгаард, а также The Hive и Steltec Capital.

Augmented Pixels располагает офисами в США и Украине, в частности, в Киеве и Одессе. Учредитель и руководитель компании Виталий Гончарук, не ответил, что будет с офисами после заключения сделки, сославшись на конфиденциальность сделки.

В Qualcomm официально покупку стартапа пока никак не комментируют. Можно предположить, что технологии и экспертиза Augmented Pixels позволит быстрее развивать свое направление под названием Extendet Reality (XR) — так в компании называют Mixed Reality, Virtual Reality и Augmented Reality. В последнем как раз и сильная команда Гончарука.

Все стороны соглашения отказались давать конкретные комментарии, ссылаясь на соглашение о неразглашении. Ввиду отсутствия подробной информации, стоимость сделки трудно назвать точно. Собеседники ain.ua утверждают, что максимальный порог — до $50 млн, но, скорее всего, он в пределах $20-$30 млн.

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