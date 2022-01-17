В 2021 году ВВП Германии вырос, но еще не восстановился до доковидного уровня

Немецкая экономика выросла за 2021 год на 2,7%, пережив новые волны заражений covid-19, карантинные ограничения и кризис поставок, сообщает CNBC, ссылаясь на предварительные статистические данные.

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«Несмотря на продолжающуюся пандемическую ситуацию, кризис поставок и нехватку материалов, немецкая экономика смогла восстановиться после падения прошлого года, хотя экономические показатели до сих пор не вернулись к своему докризисному уровню», — заявил Георг Тиль, президент Федерального статистического ведомства.

Ведомство напоминает, что за 2020 год крупнейшая экономика Европы сократилась на 4,6%. В настоящее время ВВП Германии до сих пор на 2% меньше, чем в 2019 году.

Также статистическое агентство сообщило о росте бюджетного дефицита. К концу 2021 года он составил 153,9 млрд евро ($176,46 млрд), по сравнению с 145,2 млрд евро, зафиксированные годом ранее.

Будущее выглядит неопределенным

«Данные о ВВП в годовом измерении маскируют тот факт, что за последний квартал 2021 года экономика страны сократилась. Существует высокий риск, что экономика вернется к рецессии в начале нового года», — говорится в сообщении аналитика ING Карстена Бжески.

Экономисты Pantheon Macroeconomics также заявили, что релиз «подтверждает, что рост ВВП резко замедлился» в последнем квартале 2021 года. Они ожидают незначительного роста экономики в начале 2022 года, который должен ускориться уже во втором квартале.

Тем временем Германию накрывает новая волна пандемии. В четверг, 13 января, Институт Роберта Коха, немецкое агентство здравоохранения, предупредил, что количество заражений covid-19 продолжает быстро расти. Последние данные указывают на ежедневное заражение около 80?000 человек.