Panasonic перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Японская компания Panasonic даст работникам возможность работать четыре дня в неделю вместо традиционных пяти. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Panasonic перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Фото: japantimes.co.jp

Таким образом Panasonic Corp. приобщается к мировому тренду по улучшению баланса между частной жизнью и работой сотрудников. Благодаря этому шагу сотрудники конгломерата в Осаке смогут подрабатывать или заниматься волонтерством в свои дополнительные выходные, рассказал исполнительный директор компании Юки Кусуми.

С введением «четырехдневки» компания присоединяется к другим мировым гигантам, постепенно отказывающимся от пятидневной рабочей недели, среди которых Amazon.com Inc. и Unilever. Некоторые страны также испытывают уменьшение рабочей недели. В частности, Ирландия, Испания и Исландия.

В Японии законодатели обсуждают предложение предоставить работникам дополнительный выходной ради их здоровья. Однако среди японских фирм далеко не все готовы к такому шагу — едва 8% предоставляют более двух гарантированных выходных по данным 2020 года.

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