Известный инвестор рассказал, как частным инвесторам следует «выкупать провал»

Инвестор и ведущий CNBC Джим Крамер рассказал о стратегии, которая поможет частным инвесторам уберечь себя от негативных рыночных комментаторов, пишет CNBC.

Фото: cnbc.com

«Составьте список акции, которые вы хотели бы приобрести и цены, по которым вы считаете их стоящими покупки. Когда акции упадут до указанного вами уровня, покупайте их,» — посоветовал Крамер.

По его словам, такая стратегия позволит не поддаваться влиянию слишком «медвежьих» рыночных аналитиков и известных инвесторов, которые могут отпугнуть вас от выгодной покупку.

Это особенно важно, когда рынок падает и поддаться панике становится очень легко, подчеркнул ведущий. Однако, если инвесторы прислушаются к его советам, они смогут превратить коррекцию в возможность купить свои любимые акции по выгодной цене, считает он.

Крамер признал, что хотя за последние десять лет стратегия «выкупа провала» хорошо себя зарекомендовала, она срабатывает не всегда. Однако он подчеркнул, что инвесторы не должны отказываться от собственных планов и стратегии из-за «испуганных комментариев других людей».