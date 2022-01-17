ПриватБанк снизил тариф на эквайринг после претензий АМКУ

ПриватБанк объявил о снижении единого базового размера комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) с 2,0% до 1,8%.

Пресс-служба банка сообщила, что для тех, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет действовать автоматически. Действующие партнеры получат e-mail уведомление о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами.

Услуга эквайринга позволяет потребителям производить безналичные расчеты за товары. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств торговец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.

С этой целью продавцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайра. Условиями договора между банком-эквайром и торговцем предусмотрена оплата последним услуги эквайринга.

Напомним, что в прошлом году Антимонопольный комитет открыл дело против ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга.

В 2018-2020 годах услуги эквайринга предоставляли около 30 банков, но крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги ПриватБанка или Ощадбанка, которые могут предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме.

Это, по мнению АМКУ, может означать наличие монополии на рынке услуг эквайринга.

Комиссия Ощадбанка за эквайринг пока остается на уровне 2,0%.