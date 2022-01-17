Запасы угля в Украине превысили показатель 2021 года

С начала зимы они выросли на 51%.

В Украине запасы угля сейчас больше, чем в прошлом году. Об этом глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус написал в Телеграм-канале 16 января.

По его словам, с начала этой зимы запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) выросли на 51% или на 248 тыс. тонн.

"В пятницу, 14 января, запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗУ превысили запасы угля на такую же дату прошлого года. По состоянию на 14 января на складах было 734,1 тыс. тонн, а год назад запасы составляли 711 ,1 тыс. тонн", – написал Герус.

По словам народного депутата, одним из главных факторов динамики стал импорт угля, в том числе по морскому направлению. Так, по данным Геруса, по состоянию на 14 января компания "ДТЭК" приняла 7 судов, а компания "Центрэнерго" – 4 судна с энергетическим углем.

Кроме того, экономить уголь позволяли импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации Энергоатомом, добавил народный депутат.

Андрей Герус отметил, что сейчас в работе 14 из 15 блоков АЭС, несущих нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе были 9 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 9 650 МВт.

11 января Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина, несмотря на увеличение потребления электроэнергии, увеличивает запасы угля на складах ТЭС.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается существенное увеличение потребления электрической энергии – на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако основная нагрузка приходится не на угольные станции, а на атомные.

По данным "ДТЭК Энерго", 9 января в Украину зашло судно класса "Панамакс" с 75,5 тыс. тонн американского угля. Еще одно судно с 82,5 тыс. тонн должно пришвартоваться в порту "Южный" 11 января, а последнее, девятое законтрактованное судно должно прибыть позднее в этом месяце.

Всего компания заказала для нужд украинских ТЭС 618 тыс. тонн угля.

Государственная компания "Центрэнерго" получила по морскому пути около 300 тыс. тонн импортного энергетического угля. Еще два судна с 150 тыс. тонн угля из Австралии должны прибыть до конца января.

Напомним, на прошлой неделе Галущенко заявил, что Украина из-за РоSSии не может ввезти 660 тыс. тонн угля из Казахстана.

РоSSия начала блокировать транзит энергетического угля в Украину в ноябре 2021 года. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус говорил, что блокирование происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ .

При этом РоSSия согласилась пропустить уголь на Луганскую ТЭС, которая является единственным производителем электроэнергии в области и не имеет железнодорожных подъездов со стороны контролируемой украинскими властями территории.