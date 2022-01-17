В США наметились проблемы с поставками лития для аккумуляторов электромобилей

По мере того, как в Соединённых Штатах всё больше автопроизводителей переходят на выпуск электромобилей, появляются новые задачи, которые предстоит решать. Tesla, Rivian, Lucid и другие компании — все они нуждаются в огромном количестве аккумуляторов. Для их производства жизненно необходим литий, цена на который с начала 2021 года выросла в разы, поэтому стране придётся возродить собственное производство.

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По мнению экспертов Benchmark Mineral Intelligence, к 2030 году более 90 % спроса на литий будет связано с потребностями электротранспорта. Кроме того, он используется в аккумуляторах смартфонов, компьютеров, фармацевтике, необходим для создания энергохранилищ для солнечных и ветряных электростанций. Известно, что в индустрии литий получил имя «белого золота» и настоящая «золотая лихорадка» только начинается.

С января 2021 года цена лития выросла на 280 % и создание собственных мощностей на территории страны стало современным гарантом «энергетической безопасности». Тем не менее, на долю США сегодня приходится только 1 % добычи и производства лития. Более 80 % металла добывается в Китае, Австралии и Чили. При этом КНР контролирует более половины мирового производства и переработки лития, по данным International Energy Agency, на долю страны приходится 3/4 всех заводов по производству литийионных аккумуляторов в мире. Примечательно, что до начала 90-х годов прошлого века лидером в отрасли были США .

По данным экспертов отрасли, мировое производство лития в своё время началось именно здесь и успешно функционировало около 50 лет. Проблема в том, что сейчас трудно организовать выпуск по конкурентоспособным ценам.

Литий не является редким элементом — в запасах США имеются почти 8 млн тонн, по этому показателю страна входит в пятёрку ведущих стран мира. Тем не менее, здесь осталась единственная действующая литиевая шахта. В прошлом году администрация президента опубликовала план взрывного развития производства и переработки лития, а также выпуска аккумуляторов. В разработке уже имеются несколько национальных проектов в Неваде, Северной Каролине, Калифорнии и Арканзасе, а также других регионах. Планируется разрабатывать как новые месторождения, так и вдохнуть вторую жизнь в старые, а к 2030 году 50 % всех продаваемых в США машин должны быть электрическими.

Тем не менее, многие проекты встречают противодействие со стороны экологов, общественности и даже местных властей. По имеющимся данным, реализация многих проектов зашла в тупик из-за многочисленных судебных исков, проблем с получением разрешений, противодействия защитников природы и даже коренного населения — индейцев, на территориях которых намечаются разработки.



