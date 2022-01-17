Биткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банка

В швейцарском банке спрогнозировали стремительный рост стоимости главной криптовалюты уже в 2022 году. Аналитики банка считают, что его цена может достичь 75 тысяч долларов.

В швейцарском банке прогнозируют взлет цены на биткоин до 75 тысяч долларов

Такой прогноз дают специалисты швейцарского банка Seba. Они убеждены, что у биткоина именно сейчас есть высокий потенциал для роста. И если все сложится благоприятно, он вырастет в течение года до 75 тысяч гривен.

"Мы считаем, что цена растет. Наши внутренние модели оценки прямо сейчас указывают на цену от 50 тысяч долларов до 75 тысяч", – поделился генеральный директор Seba Bank Гвидо Бюлер CNBC.

В швейцарском банке прогнозируют взлет цены на биткоин до 75 тысяч долларов

Импульс росту биткоина могут придать солидные инвесторы, которые уже вложились и далее будут активно в него вкладываться. При этом на рынке криптовалют сейчас наблюдается высокая волатильность. Поэтому цена биткоина вряд ли будет идти вверх по гладкой восходящей прямой. Она, скорее, будет похожа на кардиограмму, имеющую четкий восходящий тренд.

При этом аналитики не сомневаются, что биткоин вырастет до такой цены, однако прогнозировать, в какие сроки это произойдет не берутся. Но вероятно, это случится уже в текущем году. У главной криптовалюты есть все предпосылки для того, чтобы повторить свой стремительный прошлогодний взлет, предполагает Бюлер.

Напомним, стало известно, сколько можно заработать на протяжении года, ежемесячно вкладывая в биткоин по 100 долларов.


Марченко Любов, Тудей

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