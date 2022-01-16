Биткоин, как средство заработка: сколько можно заработать, вкладывая в него ежемесячно по 100 долларов

Стало известно, сколько можно заработать на протяжении года, ежемесячно вкладывая в биткоин по 100 долларов. Инвестору удалось за год заработать 62% прибыли. При этом у него были периоды, когда прибыль была намного больше, однако и был период, когда вложенные деньги ушли в минус.

Подробностями личного опыта поделился блогер Ник Нолан, который решил попытать счастья во вложениях в криптовалюту.

Для чистоты эксперимента инвестор ежемесячно вкладывал в биткоин по 100 долларов. Причем он разбил этот ежемесячный взнос пополам и делал его дважды в месяц – 1 и 15 числа по 50 долларов.

Ник Нолан начал свой эксперимент в ноябре 2020 года, а завершил 15 октября 2021. В итоге, мужчина вышел на довольно внушительную прибыль. За год он вложил в биткоин, как и следовало ожидать, 1200 долларов. При этом на выходе он получил 1944 доллара, то есть на 744 доллара или на 62% больше.

Блогер считает, что такие небольшие и необременительные для кошелька регулярные вложения в биткоин - наиболее безопасный и довольно прибыльный способ инвестиций в криптовалюту.

На протяжении года были периоды, когда биткоин шагал вверх семимильными шагами. Например, уже 15 февраля 2021 в его криптокошельке была сумма, эквивалентная 809,99 доллара – притом, что на это время он вложил всего 400 долларов. То есть, на тот момент подъем был более чем двукратный.

Биткоин прибавлял в цене несколько месяцев, умножая состояние своего вкладчика. Однако в июле он резко рухнул вниз. По состоянию на 15 июля на счете Нолана было всего 879,72 доллара, хотя к тому времени он уже вложил 900. То есть, мужчина даже оказался в минусе на 20,28 доллара. Однако он продолжил свой эксперимент.

И вскоре биткоин опять пошел в рост. Уже через месяц, в августе, при вложенных 1000 долларах сумма в его электронном кошельке составила 1402,27 доллара. То есть, он опять оказался в выигрыше. И на момент завершения эксперимента у него на счете оказалось 1944 доллара, хотя вложил он всего 1200.

Таким образом, если вкладывать в биткоин небольшие суммы, то можно неплохо на нем заработать. Нужно, конечно, следить за курсом и не пытаться снимать деньги со счета, когда биткоин находится в нисходящем тренде. В такие моменты лучше в него вкладывать дополнительные деньги. И при этом, конечно, не нужно нервничать, когда ваши деньги "сгорают" день за днем. Из-за высокой волатильности биткоина, таких взлетов и падений будет очень много.

Напомним, в начале января 2022 биткоин обвалился более чем на 40%, однако сейчас он опять набирает "вес".