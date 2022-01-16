Биткоин, как средство заработка: сколько можно заработать, вкладывая в него ежемесячно по 100 долларов

Стало известно, сколько можно заработать на протяжении года, ежемесячно вкладывая в биткоин по 100 долларов. Инвестору удалось за год заработать 62% прибыли. При этом у него были периоды, когда прибыль была намного больше, однако и был период, когда вложенные деньги ушли в минус.

Стало известно, сколько можно заработать, вкладывая в биткоин ежемесячно по 100 долларов

Подробностями личного опыта поделился блогер Ник Нолан, который решил попытать счастья во вложениях в криптовалюту.

Для чистоты эксперимента инвестор ежемесячно вкладывал в биткоин по 100 долларов. Причем он разбил этот ежемесячный взнос пополам и делал его дважды в месяц – 1 и 15 числа по 50 долларов.

Ник Нолан начал свой эксперимент в ноябре 2020 года, а завершил 15 октября 2021. В итоге, мужчина вышел на довольно внушительную прибыль. За год он вложил в биткоин, как и следовало ожидать, 1200 долларов. При этом на выходе он получил 1944 доллара, то есть на 744 доллара или на 62% больше.

Стало известно, сколько можно заработать, вкладывая в биткоин ежемесячно по 100 долларов

Блогер считает, что такие небольшие и необременительные для кошелька регулярные вложения в биткоин - наиболее безопасный и довольно прибыльный способ инвестиций в криптовалюту.

На протяжении года были периоды, когда биткоин шагал вверх семимильными шагами. Например, уже 15 февраля 2021 в его криптокошельке была сумма, эквивалентная 809,99 доллара – притом, что на это время он вложил всего 400 долларов. То есть, на тот момент подъем был более чем двукратный.

Биткоин прибавлял в цене несколько месяцев, умножая состояние своего вкладчика. Однако в июле он резко рухнул вниз. По состоянию на 15 июля на счете Нолана было всего 879,72 доллара, хотя к тому времени он уже вложил 900. То есть, мужчина даже оказался в минусе на 20,28 доллара. Однако он продолжил свой эксперимент.

И вскоре биткоин опять пошел в рост. Уже через месяц, в августе, при вложенных 1000 долларах сумма в его электронном кошельке составила 1402,27 доллара. То есть, он опять оказался в выигрыше. И на момент завершения эксперимента у него на счете оказалось 1944 доллара, хотя вложил он всего 1200.

Таким образом, если вкладывать в биткоин небольшие суммы, то можно неплохо на нем заработать. Нужно, конечно, следить за курсом и не пытаться снимать деньги со счета, когда биткоин находится в нисходящем тренде. В такие моменты лучше в него вкладывать дополнительные деньги. И при этом, конечно, не нужно нервничать, когда ваши деньги "сгорают" день за днем. Из-за высокой волатильности биткоина, таких взлетов и падений будет очень много.

Напомним, в начале января 2022 биткоин обвалился более чем на 40%, однако сейчас он опять набирает "вес".


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимостьДоходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимость
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Ипотечное кредитование позволит купить квартиру в Украине всего за 10 тысяч в месяцИпотечное кредитование позволит купить квартиру в Украине всего за 10 тысяч в месяц
Украина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествийУкраина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествий
Минимальная пенсия в Украине будет 3000 уже с этого годаМинимальная пенсия в Украине будет 3000 уже с этого года
Блок рекламы


Похожие новости
Налоги для ФОП: сколько нужно будет платить в 2022 годуНалоги для ФОП: сколько нужно будет платить в 2022 году
Глава Seba Bank спрогнозировал рост биткоина до $75 тысячГлава Seba Bank спрогнозировал рост биткоина до $75 тысяч
СБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛОСБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛО
Курс биткоина рухнул почти вдвоеКурс биткоина рухнул почти вдвое
Налог на землю вырос в пять раз: сколько придется платитьНалог на землю вырос в пять раз: сколько придется платить
С сегодняшнего дня вступили в силу штрафы за указание пола и возраста в вакансияхС сегодняшнего дня вступили в силу штрафы за указание пола и возраста в вакансиях
В Украине с 1 января выросли налоги для некоторых граждан: сколько придется заплатитьВ Украине с 1 января выросли налоги для некоторых граждан: сколько придется заплатить
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометровЦена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Стоимость биткоина пересекла $51 тыс. после резкого роста в преддверии праздниковСтоимость биткоина пересекла $51 тыс. после резкого роста в преддверии праздников
Биткоин-кошелек с 321 BTC неожиданно активировали через 8 лет: его владелец стал миллионеромБиткоин-кошелек с 321 BTC неожиданно активировали через 8 лет: его владелец стал миллионером
Последние новости
Подгружаем последние новости