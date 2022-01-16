Налоги для ФОП: сколько нужно будет платить в 2022 году

В 2022 году установлены новые налоги для предпринимателей. Ставка единого налога для предпринимателей стала выше в связи с повышением социальных стандартов.

В Украине изменились налоги для ФЛП: сколько нужно будет платить в 2022 году

Государственная налоговая служба рассказала, кому и сколько нужно будет платить в казну.

Ставки единого налога для ФОП зависят от величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также от величины минимальной зарплаты. Причем берутся и та, и другая величины по состоянию на 1 января налогового (отчетного года).

На 1 января 2022 года прожиточный минимум был равен 2481 гривне, а минимальная зарплата – 6500 гривен.

В Украине изменились налоги для ФЛП: сколько нужно будет платить в 2022 году

Ставки единого налога для ФОП устанавливаются местными советами территориальных общин, под юрисдикцией которых работают ФОПы. Ставки ЕН определяются в процентах от прожиточного минимума или от минимальной зарплаты (в зависимости от группы, к которой принадлежит предприниматель). При этом местные советы не могут установить ставку ЕН выше максимальной величины, предусмотренной законом.

Согласно закону, ставки единого налога должны быть такими:

  • для ФОП первой группы – не более 10% прожиточного минимума;
  • для ФОП второй группы – не более 20% от минимальной зарплаты.

Таким образом, в 2022 году месячные ставки налогов для ФОП будут следующими:

  • для ФОП первой группы – не более 248,10 гривны;
  • для ФОП второй группы – не более 1300 гривен.

Напомним, с 2022 года предприниматели обязаны пользоваться кассовыми аппаратами. Однако некоторым ФОПам все же пока позволили не устанавливать у себя РРО. К тем, кому не придется в обязательном порядке устанавливать кассовые аппараты, относятся предприниматели первой группы, а также предприниматели второй-четвертой групп, работающие в сельской местности.


Марченко Любов, Тудей

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