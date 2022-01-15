Рынок недвижимости в Украине изменится

В Украине резко снизилось количество сделок по купле-продаже жилых квартир и домов. Рынок недвижимости в стране неожиданно просел в среднем на 20%, хотя обычно в этот период украинцы охотно приобретали и продавали жилье.

Традиционно в Украине рынок недвижимости оживал осенью-зимой, однако в 2021 году произошло наоборот. По сравнению с летними месяцами, в период октябрь-декабрь в Киеве и области было заключено на 20% меньше сделок. Покупатели заняли выжидательную позицию в связи с целым рядом причин.

По словам экспертов по недвижимости, ажиотаж на рынке недвижимости наблюдался в первой половине 2021 года, затем украинцы перестали спешить в отделы продаж, падение объема сделок упало на 20%. По сравнению с общими показателями за 2020 год, ситуация в 2021-м году не выглядит столь удручающей, падение продаж за год составило 2,5%. В 2022 году количество сделок тоже, скорее всего, не вырастет.

Главной причиной того, что украинцы потеряли в 2021 году интерес к покупке жилья, являются небывалый рост цен на квартиры в новостройках, которые обновили исторический максимум.

"За последние семь лет цены в гривне выросли в 3,5 раза, а в долларах — в 2,5 раза. Рост цен на недвижимость обгоняет темпы девальвации гривни", — рассказала сотрудник девелоперской компании City One Development Галина Мартыненко.

Что касается возможного снижения стоимости жилья в Украине, то на это эксперты смотрят скептически. Цены формируются в зависимости от себестоимости, а пока энергоносители и стройматериалы только дорожают.

Скорее всего, уровень продаж на рынке недвижимости Украины в 2022-м останется на уровне 2021 года.

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