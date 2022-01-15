Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе

Средняя зарплата в Украине по покупательной способности оказалась самой низкой в Европе. За прошлый год доходы граждан Украины выросли всего на 3%, в то время как цены на продовольствие стали на порядок и выше.

По словам главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, цены на продукты, составляющие основу продуктовой потребительской корзины украинцев, выросли от 20 до 40%.

"В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%. Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 г. выросли на 40%", – говорит Данилишин.

В то же время ВВП в Украине за прошлый год вырос всего на 3,2%. Это крайне низкая цифра по сравнению с другими странами, которые после пандемии восстанавливаются очень высокими темпами, порой демонстрируя двузначные цифры прироста ВВП . Доходы украинцев выросли всего на 3%, тогда как годовая инфляция достигла 10%. Причем такая высокая инфляция возникла, прежде всего, из-за роста цен на продукты, которые составляют самый большой сегмент в покупках рядовых украинцев.

"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (- 2,4% ВВП)", - приводит цифры глава Рады Нацбанка.

Конечно, 2021 год, по ряду причин, ставил рекорды по росту цен на продовольствие. В мире стоимость пищевых продуктов выросла почти на треть. Украина также была полностью вовлечена в этот процесс. Но если сравнивать покупательную способность зарплаты украинцев и жителей любой другой европейской страны, сравнение будет не в нашу пользу.

"По данным МВФ , в Украине покупательная способность доходов в расчете на одного жителя остается самой низкой в Европе", - подытожил Данилишин.

Напомним, экономисты сравнили стоимость продовольственной потребительской корзины в Польше и Украине. За основу брали 24 наименования продуктов, составляющих основу питания наших граждан. В итоге получилось, что стоимость польской корзины на 8% дешевле стоимости украинской.