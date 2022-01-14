В Украине остановлены поставки топлива на АЗС

В Украине вчера, 13 января 2022 года, розничные операторы приостановили поставки бензина, дизельного топлива и автогаза на свои АЗС. Причина – сбой в базе данных Государственной налоговой службы, проинформировал в Facebook директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

В Украине остановлены поставки топлива на АЗС

По его словам, с утра 13 января перестали регистрироваться акцизные накладные из-за проблем с базой данных Государственной налоговой службы. Поэтому бензовозы и газовозы не могли выехать с хранилищ и привезти топливо на автозаправочные станции - передвижение без накладных запрещено.

Эксперт предупредил, что АЗС могут испытывать нехватку топлива и посоветовал владельцам автомобилей заправиться, если у них есть какие-то планы на ближайшие выходные.

Когда возобновятся поставки топлива на украинские АЗС – не сообщается. Налоговая служба пока никак не прокомментировала создавшуюся ситуацию.

Напомним, на этой неделе Кабмин Украины принял распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков". В перечень вошли 30 позиций, среди которых бензин А-95, дизельное топливо и автогаз.

Государственная служба статистики будет ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16-00 отчетного дня.

Ранее эксперты Института потребительских экспертиз проверили зимнее дизельное топливо на украинских АЗС и выявили рекордные отклонения по качеству.


Максимов Віталій, Тудей

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