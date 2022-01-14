Украинские еврооблигации подешевели из-за воинственной риторики РоSSии

Ставки к погашению практически всех бумаг превысили 10% годовых.

Украинские еврооблигации подешевели из-за воинственной риторики РоSSии
Фото: african-markets.com

Очередные воинственные заявления представителей РоSSии привели к падению котировок еврооблигаций Украины в четверг на 2-4,7% (в зависимости от срока погашения), в результате чего ставки к погашению почти всех бумаг превысили 10% годовых.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, цена наиболее "коротких" бумаг с погашением в этом году потеряла 2%, в результате чего ставка по ним подскочила с 10,6% до 14,25%.

Еврооблигации с погашением в 2023 году снизились в цене на 2,9%, что привело к росту доходности примерно с 10% до 12,2%. В результате теперь ставки этих долларовых бумаг выше, чем аналогичные по срокам гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Падение цен еврооблигаций с погашением в 2024-2025 гг. на 3,4-4,1% привело к росту их доходности почти на 2 процентных пункта – примерно до 11,8% и 11,1% соответственно.

Ставки по бумагам с погашением в 2026-2027 гг., которые подешевели в четверг примерно на 4%, также пробили уровень 10% и теперь составляют около 10,7% и 10,2%.

Лишь "длинные" еврооблигации с погашением в 2032 году, хотя и потеряли в цене больше других – почти 4,7%, но все же сохранили доходность к погашению чуть ниже 10% годовых, подчеркнув ярко выраженную инверсию кривой доходности (когда ставки по "коротким" бумагам выше, чем по "длинным").

Кроме того, почти на 7% подешевели в четверг и ВВП-варранты: теперь их цена составляет около 80,3% от номинала – так дешево они не стоили с лета 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимостьДоходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимость
В Украине дадут по 100 тысяч гривен безработнымВ Украине дадут по 100 тысяч гривен безработным
Ипотечное кредитование позволит купить квартиру в Украине всего за 10 тысяч в месяцИпотечное кредитование позволит купить квартиру в Украине всего за 10 тысяч в месяц
Украина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествийУкраина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествий
Профессии, которые будут наиболее востребованы в 2022 годуПрофессии, которые будут наиболее востребованы в 2022 году
Блок рекламы


Похожие новости
Рэй Далио посоветовал инвесторам сократить долю наличных из-за инфляцииРэй Далио посоветовал инвесторам сократить долю наличных из-за инфляции
Компании в США откладывают IPO из-за ОмикронаКомпании в США откладывают IPO из-за Омикрона
Казахстанский бизнес потерял из-за беспорядков свыше $220 миллионовКазахстанский бизнес потерял из-за беспорядков свыше $220 миллионов
Галущенко: Украина из-за РоSSии не может ввезти 660 тыс. тонн угля из КазахстанаГалущенко: Украина из-за РоSSии не может ввезти 660 тыс. тонн угля из Казахстана
На крупнейшем независимом нефтеперерабатывающем заводе РоSSии произошел пожарНа крупнейшем независимом нефтеперерабатывающем заводе РоSSии произошел пожар
Украина на год продлила спецпошлины на трубопроводный дизель, уголь и автогаз из РоSSииУкраина на год продлила спецпошлины на трубопроводный дизель, уголь и автогаз из РоSSии
Канадская компания демонтировала СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом КоломойскогоКанадская компания демонтировала СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом Коломойского
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газПроизводители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газ
В Одессе жильцы ЖК перекрыли дорогу из-за промышленного тарифа на электричествоВ Одессе жильцы ЖК перекрыли дорогу из-за промышленного тарифа на электричество
Всемирный экономический форум в Давосе отложили из-за омикронаВсемирный экономический форум в Давосе отложили из-за омикрона
Последние новости
Подгружаем последние новости