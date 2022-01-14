Новая почта остановила строительство терминала под Киевом

Оператор почтовой связи Новая почта планировал построить крупный сортировочный терминал и полигоном для беспилотников на территории Киевской области. Однако из-за разразившегося скандала компания вынуждена была остановить строительство.

Новая почта остановила строительство полигона для беспилотников под Киевом и заплатила штраф

Причиной недовольства общественности стало то, что Новая почта приобрела участок в Бориспольском районе и приступила к масштабной вырубке деревьев, чтобы освободить место под строительство. В компании утверждают, что перед началом реализации проекта по постройке нового терминала и полигона для беспилотников убедились, что данный земельный участок был выведен из статуса лесного участка.

"Мы планировали строительство сортировочного терминала и искали земельные участки с соответствующим целевым назначением под застройку. В 2021 году мы приобрели права на компании, владевшие такими землями в Бориспольском районе. Они полностью соответствовали целевому назначению, необходимому для застройки, поэтому мы и начали процесс подготовки строительства", — рассказали представители Новой почты.

Реализацией проекта по постройке терминала для Новой почты занимается компания "Подол-Экспо", которая допустила нарушение установленного законом порядка удаления зеленых насаждений на территории населенных пунктов. За это руководителя компании привлекли к административной ответственности, ему пришлось оплатить убытки государству за неправомерное удаление деревьев.

Новая почта остановила строительство полигона для беспилотников под Киевом и заплатила штраф

До того момента, пока работа компании "Подол-Экспо" не будет возвращена в правовое поле, строительство полигона для беспилотников Новой почты и нового терминала будет остановлено.

Кроме того, Новая почта высадила новые деревья на площади около 30 га, по пять саженцев за каждое срубленное дерево, а также запланировала озеленение территорий в будущем. За допущенное нарушение в бюджет государства компания выплатила 850 тысяч гривен штрафа.

Напомним, Новая почта с января 2022 года снизила тарифы на доставку посылок в отделения.


Шевченко Лилия, Тудей

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