Доходные дома: в Украине становятся популярными выгодные инвестиции в недвижимость

В Украине становятся все более популярными инвестиции в доходные дома. Вложение денег в строительство и покупку доходных домов или в сервисные апартаменты оказалось более выгодным, чем инвестиции в строительство и покупку жилья. Прибыль от вложений в такую недвижимость составляет около 10-12% годовых.

"Для граждан, которые предпочитают вкладывать средства для их сохранения и приумножения, появилась весомая альтернатива первичному рынку жилья", — говорит соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Чем отличаются доходные дома от обычного жилья?

Их отличие в том, что они предназначены для сдачи постояльцам в аренду. При этом в доходных домах, которые по большей части представлены сервисными апартаментами, предусмотрен определенный спектр услуг, каких нет в обычном жилом доме.

В частности, там могут быть: ресепшн, кофейни, зоны отдыха, рум-сервис, клининговая служба, удобная оплата коммуналки. При этом такие апартаменты часто предусматривают круглосуточный бытовой сервис: по приему вещей в химчистку, доставке продуктов, вызову такси. Таким образом, постояльцы таких доходных домов могут получить большой спектр услуг, не выходя из-под крыши дома.

Вкладывать инвестиции в сервисные апартаменты намного выгоднее, чем в обычное жилье

Строительство доходных домов, как правило, обходится дороже, чем строительство обычного жилья. Разница в цене составляет порядка 25-30%. Зато и доход от инвестиций в такие дома значительно выше. В первую очередь из-за того, что квартиру, в которую вложены деньги, инвестор продает лишь один раз, а вложения в сервисные апартаменты приносят стабильный и многолетний доход от аренды. Впрочем, обычную купленную квартиру также можно сдавать в аренду, однако ее еще нужно "довести до ума", чтобы можно было заселить в нее постояльцев.

"Самым главным преимуществом этого проекта является постоянная прибыль уже после ввода объекта в эксплуатацию, чего не имеется в большинстве новостроек, в которых для инвесторов, чтобы начать получать прибыль, еще нужно сделать ремонт и меблировать жилье", — подчеркнул Семенцов.

По словам эксперта, срок окупаемости вложений в доходный дом составляет от 7 до 10 лет, а ежегодная прибыль от инвестиции равна 10-12%.

Рынок вложений в доходные дома будет расти

На сегодня в Украине этот сегмент недвижимости только зарождается. Сейчас в Украине находятся в стадии разработки и строительства около десятка проектов сервисных апартаментов. Однако эксперты предсказывают, что в ближайшие годы этот сегмент рынка будет активно развиваться. Именно из-за своей высокой доходности.

Уже в ближайшие 2-3 года количество таких проектов для вложения инвестиций может вырасти в полтора раза. Причем это далеко не предел. Со временем их будет становиться все больше.

Напомним, в Украине также предлагают вкладывать инвестиции в строительство жилья гражданам, у которых нет денег для покупки целой квартиры. Деньги можно вложить в акции строительной компании. На эту сумму условно построят несколько квадратных метров жилья. И затем инвестор получит свои деньги с процентами от продажи этой недвижимости.